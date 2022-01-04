356 قتيلا وجريحا في غارات على إقليم تيجراي منذ أكتوبر الماضي

ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء بأن ما لا يقل عن 143 شخصا قتلوا وأصيب 213 آخرون، في ضربات جوية متفرقة على إقليم تيجراي شمال إثيوبيا منذ أكتوبر الماضي، وفقا لوكالات المساعدات بالإقليم.

وسجلت وكالات المساعدة الإنسانية 40 غارة جوية منذ 18 أكتوبر العام الماضي. وأظهرت بيانات الوكالات أن أعنف هجوم مسلح كان على بلدة ألاماتا في 16 ديسمبر الماضي، حيث أودى بحياة 38 شخصا، بينما أصيب 86 أخرون بجروح. وأودى هجوم آخر على منطقة شرقي ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي، في 20 ديسمبر، بحياة 24 شخصا وأصيب 8 أخرين.

ولم تتمكن وكالة بلومبرج، من التحقق بصفة مستقلة، من المعلومات أو التأكد من عدد القتلى من المدنيين.

من جهته، أشار المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة القرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، إلى تقارير حول استخدام الطائرات بدون طيار (درونز) في إثيوبيا والمخاطر المصاحبة لإيذاء المدنيين، قائلا إن الولايات المتحدة أوضحت لجميع الأطراف الخارجية المنخرطة في الصراع أنها بحاجة إلى الضغط من أجل المفاوضات وإنهاء الحرب.

ولم تعلق وزيرة الدولة لمكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي سيلاماويت كاسا، والسكرتيرة الصحفية لمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، بيلين سيوم على أسئلة حول استخدام (الدرونز) في تيجراي. وقالت سيوم للصحفيين الشهر الماضي إن المكاسب الإقليمية التي حققتها القوات الإثيوبية جاءت في "معارك ضارية للغاية" أدت لانسحاب قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي من عدة بلدات.

لكن دبلوماسيين مطلعين على الهجمات وبيانات وكالات الإغاثة، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم خشية انتقام الحكومة الإثيوبية أو طردهم من إثيوبيا، يعزون الكثير من النجاحات للقوات الحكومية الإثيوبية إلى الهجمات الجوية، باستخدام طائرات بدون طيار (درونز) ومعدات أخرى، مشيرين إلى أنه تم شرائها من دول في الإقليم.

وبدأ الصراع في إقليم تيجراي في نوفمبر 2020 عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، قوات الجيش الفيدرالي للتخلص من السلطات المحلية المنبثقة عن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بعدما اتهمها بمهاجمة ثكنات للجيش في الإقليم.

ومنذ ذلك الحين امتدت المعارك لتشمل منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين في حين غرق إقليم تيجراي بما تصفه الأمم المتحدة بحصار إنساني بحكم الأمر الواقع ما يغذي المخاوف من حصول مجاعة واسعة الانتشار على غرار ما حصل في إثيوبيا في الثمانينات، ويحتاج نحو 9.4 مليون في أنحاء شمال إثيوبيا لمساعدات غذائية