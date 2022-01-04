الهند تسجل أكثر من 37 ألف إصابة بكورونا و124 وفاة خلال يوم

سجلت الهند 37 ألفاً و379 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 34 مليوناً و960 ألفاً و261 مصاباً.

وأفادت وزارة الصحة الهندية، وفق ما نقلته صحيفة /إنديا توداي/ اليوم /الثلاثاء/ بارتفاع تراكمي للوفيات إلى 482 ألفاً و17 شخصاً بعد وفاة 124 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن 11 ألفاً و7 حالات تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 34 مليوناً و306 آلاف و414 شخصاً، ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 171 ألفاً و830 حالة.