وزير الطيران يتفقد استعدادات مطار شرم الشيخ لاستقبال ضيوف منتدى شباب العالم

أجرى الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بمطار شرم الشيخ الدولي لمتابعة استعدادات المطار لاستقبال ضيوف مصر من الوفود المشاركة في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، والذي سيقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري.

وتفقد وزير الطيران خلال جولته صالات السفر والوصول بالمطار، للوقوف على سير العمل ومتابعة الإجراءات الأمنية المطبقة وفقًا لأعلى المعايير الدولية، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في مختلف المواقع بالمطار، والتأكد من توافر كافة الإمكانيات بالحجر الصحي.

كما تفقد وزير الطيران التسهيلات المقدمة لضيوف المنتدى، والكاونترات التي جرى تخصيصها لإنهاء الإجراءات في السفر والوصول لراحة وسلامة المسافرين.

وتابع الخدمات الأرضية بالمطار ونظام صرف الأمطار ومخرات السيول حيث وجه بضرورة التأكد من تطهيرها، وخلوها من أي عوائق، أو حواجز بصفة مستمرة تحسباً لأي تغييرات مناخية مفاجئة، ووجه بتقديم كافة التسهيلات لضيوف مصر المشاركين في هذا الحدث الذي يستضيف شباب من مختلف دول العالم.

وأكد وزير الطيران على جاهزية مطار شرم الشيخ الدولي لاستقبال وفود منتدى شباب العالم بالصورة التي تليق بمكانة مصر وريادتها، وذلك بفضل جهود وتعاون جميع مؤسسات الدولة المصرية لإنجاح هذا الحدث الكبير.

وقال وزير الطيران إن المنتدى يبعث برسالة أمل وتفاؤل للشباب، مفادها أن مصر قادرة على مواصلة الإنجازات والإبداع والتنمية على أرض السلام مدينة شرم الشيخ.

وأعرب عن تقديره وفخره بجميع العاملين بالمطارات المصرية لجهودهم وتفانيهم في عملهم في ظل ظروف مناخية صعبة تشهدها دول العالم ومن بينها مصر.

وأوضح أن العنصر البشرى الذي يمثل الثروة الحقيقية لقطاع الطيران المدني المصري على قدر كبير من المسئولية والاحترافية والتدريب، لضمان جاهزية المطارات ورفع كفاءة العمل في كل المواقع، موجهًا الشكر للعاملين بمطار شرم الشيخ على جهودهم وجاهزيتهم دائمًا لاستقبال ضيوف مصر من جميع أنحاء العالم.

من جانبه، قال اللواء نبيل الملاح، مدير مطار شرم الشيخ، إن المطار جاهز لاستقبال وفود المنتدى، وجرى تخصيص 4 كاونترات لإنهاء إجراءات المشاركين بالمنتدى مع تشكيل فرق عمل على مدار 24 ساعة لمتابعة انتظام حركة التشغيل.

رافق وزير الطيران المدني خلال الجولة باسم عبد الكريم، مساعد وزير الطيران للعلاقات الدولية والإعلام، واللواء أحمد منصور، رئيس الشركة المصرية للمطارات.