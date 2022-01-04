أفاد تقرير في لبنان، اليوم الثلاثاء، بارتفاع أسعار جميع المحروقات في البلاد.



وارتفع، اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 15 ألفا و600 ليرة لبنانية والمازوت 24 ألفا و200 ليرة لبنانية، وقارورة الغاز 20 ألفا و700 ليرة لبنانية.



ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام"، أصبح سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 351 ألفا و400 ليرة، وصفيحة البنزين 98 أوكتان 363 ألفا و400 ليرة.



وطبقا للوكالة، بلغ سعر صفيحة المازوت 360 ألفا و400 ليرة، وقارورة الغاز 319 ألفا و300 ليرة لبنانية.



يذكر أن لبنان يشهد منذ نوفمبر عام 2019 أزمة مالية واقتصادية تضعه ضمن أسوأ 10 أزمات عالمية، وربما إحدى أشد 3 أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر، في غياب أي أفق لحدوث إنفراجة، بحسب تحذير البنك الدولي في يونيو الماضي.



وارتفعت مع هذه الأزمة أسعار السلع بشكل جنوني، خاصةً بعد ارتفاع سعر صرف الدولار ليلامس عتبة الـ25 ألف ليرة لبنانية، وارتفعت أسعار المحروقات بعد رفع الدعم عنها.