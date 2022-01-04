قال متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية، إنّ الأسعار في مصر مرتبطة بالأسواق العالمية، ما يعني أنّ زيادتها خارجيًّا تعني ارتفاعها محليًّا.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يُقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر شاشة "الحياة"، مساء الثلاثاء، أن زيادة الأسعار لها أسباب وذلك استنادًا إلى شقين، سواء في السلع المحلية أو المستوردة.

وتابع: "الأسعار تُفرَض علينا.. زيادتها بالخارج تحتم زيادتها في الداخل.. السلع الأساسية المتعلقة بالغذاء والشراب لا ترتفع من تلقاء نفسها لكن هناك رقابة من قِبل وزارتي التجارة والتموين".

ورأى بشاي، أنّه لا يوجد جشع من قِبل التجار، قائلا إنّ المواطن يظن أن التاجر يرفع السعر من تلقاء نفسه، لكنّه نصح المستهلك بعدم شراء أي سلعة يظن أن سعرها ارتفع دون سبب.

وشدّد على أن "حِس" المستهلك له دور كبير في ضبط الأسواق، مؤكّدًا أن التاجر لا يمكنه أن يكون جشعًا بفعل الرقابة المفروضة عليه.

ولفت إلى تنفيذ حملات على المحال التي يرفع أصحابها الأسعار دون داعٍ، وهو ما يُساهم في تحقيق حالة من الاستقرار لصالح السوق.