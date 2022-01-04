البرلمان الإيطالي ينتخب رئيساً جديداً للبلاد في 24 يناير الجاري

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أعلن رئيس مجلس النواب الإيطالي اليوم الثلاثاء، أن البرلمان سيجتمع في 24 يناير الجاري للتصويت على اختيار رئيس جديد للدولة، ليحل محل الرئيس المنتهية ولايته، سيرجيو ماتاريلا.

وقد تكون لانتخاب رئيس جديد تداعيات كبيرة على مستقبل حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي التي تحاول احتواء موجة الإصابات بفيروس كورونا، وفقا لوكالة رويترز.

وأبدى دراجي رغبته في تولي الرئاسة لينهي بذلك فترة حكومته التي استمرت 11 شهراً، ويترك البلاد إما لتنصيب رئيس وزراء جديد أو إجراء انتخابات جديدة مبكرة قبل عام من الموعد المحدد.

ولا يوجد ما يضمن حصول دراغي محافظاً البنك المركزي الأوروبي السابق على هذا المنصب، ويعد سيلفيو برلسكوني رئيس الوزراء أربع مرات، الخيار الأول لأحزاب يمين الوسط في إيطاليا.

ومن الشخصيات الأخرى التي لديها فرصة رئيس مجلس النواب السابق بيير فرديناندو كاسيني، ورئيس الوزراء السابق جوليانو أماتو، ووزيرة العدل الحالية مارتا كارتابيا.



