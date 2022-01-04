أطباء بلاحدود ترسل فريقا طبيا إلى شبوة اليمنية لعلاج جرحى الحرب

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الثلاثاء، أنها أرسلت فريقا طبيا لعلاج جرحى الحرب بمحافظة شبوة في جنوب اليمن.

وأفاد مكتب المنظمة الدولية باليمن، في بيان صحفي، بأنه "استجابة لحالة الطوارئ، وصل فريق من أطباء بلاحدود إلى محافظة ‎شبوة لدعم مستشفى عتق الذي يستقبل جرحى الحرب من مناطق الخطوط الأمامية في مديرية عسيلان".

وأوضح البيان أنه في الثاني من يناير الجاري، وصل 39 جريحا في غضون يوم واحد فقط، مفيدا بأن منظمة أطباء بلا حدود تعمل بالتعاون مع وزارة الصحة لزيادة قدرة المستشفى على الاستجابة الطبية.

ووفق البيان، يقدم الفريق الطبي لمنظمة أطباء بلا حدود المواد الطبية والدعم والتدريب لطاقم المستشفى في حالات الإصابات الجماعية.

وأعلن البيان أنه "سيتم دعم فريق أطباء بلا حدود في شبوة، خلال الأيام المقبلة، بكادر طبي إضافي، يشمل جراحين وطبيب تخدير وفنيي عمليات وأطباء طوارئ لتعزيز جاهزية وزارة الصحة".

وتدور مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين في مديرية عسيلان، خلفت خسائر بشرية في صفوف الجانبين.