الصحة: كثرة أعداد أفراد الأسرة فرصة لسرعة انتشار الأمراض والعنف والكراهية

قال نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان طارق توفيق، إن مقومات الأسرة السعيدة تقوم على عدة محاور فكرية، واقتصادية واجتماعية وثقافية، مع التركيز على معرفة الحقوق والواجبات بين أفراد الأسرة جميعًا.

وأوضح توفيق خلال ندوة ضمن فعاليات دورة "الأحوال الشخصية" للأئمة والواعظات التي تنظمها وزارة الأوقاف بمسجد النور بالعباسية، أن كثرة أعداد أفراد الأسرة فرصة مواتية لسرعة انتشار الأمراض والأوبئة وكثرة العنف والكراهية بين أفراد الأسرة ، محذرًا من زواج الأقارب لما له من تأثيرات صحية سلبية على الأبناء ، وكذلك زواج القاصرات لما يترتب عليه من مخاطر.

ولفت إلى أن نمو البعد الإدراكي والتعليمي والسلوكي للطفل يتم خلال السنوات الثلاثة الأولى بحيث تكتمل القدرات الذهنية والتعليمية للأطفال في هذه المرحلة، والتعدي على حق الطفل فيها بعدم إعطائه فرصة لاستكمال إدراكه بوجود طفل جديد في حياة الأسرة قبل مضي ثلاث سنوات يؤدي إلى ضعف الملكات التعليمية والذهنية لدى الطفل.

وأوضح توفيق أنه لمواجهة تلك السلوكيات السلبية علينا أن نبدأ في التوعية بالتنسيق مع الجهات الصحية، مع مراعاة شرائح المجتمع، وتوجيه الخطاب المناسب لكل شريحة، ضمانًا لنجاح الخطاب التوعوي، مع مراعاة أن التوعية لا بد لها من الاستمرارية لتحقق النجاح المطلوب.

وذكرت وزارة الأوقاف، أن الدورات التدريبية، تأتي في إطار اهتمام الوزارة بالتأهيل المستمر وتثقيف الأئمة والواعظات في كافة فروع المعرفة، وإيمانًا بدورها الديني والمجتمعي، وإسهامًا منها في زيادة الوعي الأسري والمجتمعي بقضايا الأسرة، ومعالجة مشكلاتها، وتعزيز تماسكها واستقرارها، والحد من مخاطر التسرع في الطلاق، وظاهرة الزواج المبكر.