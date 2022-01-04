البرهان يجدد حرص السودان على استمرار الشراكة مع أمريكا

جدد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، اليوم الثلاثاء، حرص بلاده على استمرار الشراكة مع الولايات المتحدة فى مختلف المجالات، بما يحافظ على الإنجازات التى تمت خلال الفترة الماضية والبناء عليها فى المستقبل لخدمة المصالح المشتركة للبلدين.

وشدد البرهان على ضرورة استمرار الحوار بين الأطراف السودانية كافة للخروج ببرنامج توافق وطني لإدارة الفترة الإنتقالية، مؤكدا أن أبواب الحوار ستظل مفتوحة مع جميع القوى السياسية وشباب الثورة؛ من أجل التوافق على استكمال هياكل الفترة الانتقالية، والسير في طريق التحول الديمقراطي، وصولا إلى إنتخابات حرة ونزيهه تأتي بحكومة مدنية منتخبة تلبي تطلعات الشعب السوداني.

ومن جانبه دعا القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم، إلى ضرورة الاستمرار في مسار التحول الديمقراطى، والإسراع في تشكيل الحكومة التنفيذية، واستكمال بقية هياكل السلطة الانتقالية.

ويأتي اجتماع البرهان والقائم بالأعمال الأمريكي بعد استقالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.

ويشهد السودان حالة من الاحتقان منذ أكتوبر الماضي، عندما أطاح البرهان بالحكومة الانتقالية المدنية.