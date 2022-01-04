النمسا تسجل 3319 إصابة جديدة بكورونا و7 حالات وفاة

سجلت النمسا 3319 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 7 حالات وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و288 ألفا و829 إصابة، والوفيات إلى 13 ألفا و759 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 16 مليونا و452 ألفا و386 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.