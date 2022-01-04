كوريا الجنوبية: إصابة 4 جنود ضمن قوات حفظ السلام في لبنان وجنوب السودان بكورونا

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إنه تم تأكيد إصابة جنديين في وحدة «دونغ ميونغ» العسكرية الكورية المتمركزة في لبنان، وجنديين في وحدة «هانبيت» العسكرية الكورية المتمركزة في جنوب السودان، بفيروس كورونا.



ونقلًا عن وكالة كوريا الجنوبية للأنباء «يونهاب»، مساء الثلاثاء، أثبت اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل يوم 27 ديسمبر من العام الماضي إصابة أحد الجنود في الدفعة الـ25 من وحدة «دونغ ميونغ» بكورونا. ومنذ ذلك الحين، تم تأكيد إصابة الجندي الآخر الذي كان مخالطا له بفيروس كورونا أيضا.



كما أكدت وحدة «هانبيت» إصابة أحد جنودها الذي عانى من الحمى بكورونا يوم 2 يناير، وإصابة الجندي الآخر بكورونا أيضا منذ ذلك الحين بعد إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا على جميع جنودها.



ومن بين حالات الإصابة الأربع التي تم اكتشافها في وحدتي «هانبيت» و«دونغ ميونغ»، لا توجد حالات خطيرة أو حرجة.



ويخضع المصابون الأربعة حاليا للحجر الصحي داخل وحدتهم، ويراقب ضباط طبيون حالتهم الصحية.



وقالت وزارة الدفاع إن جميع المخالطين الوثيقين للمصابين بكورونا يخضعون أيضًا للعزل الوقائي.



وأضافت الوزارة: «من أجل علاج الجنود المصابين بكورونا على وجه السرعة ومنع انتقال العدوى إلى الجنود الآخرين، ننظر في اتخاذ إجراءات مختلفة مثل الإعطاء المبكر للجرعات المعززة (الثالثة) من لقاح كورونا إلى الجنود بالتشاور مع المنظمات ذات الصلة».