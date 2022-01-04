افتتاح نادٍ لذوي الهمم بإسنا في الأقصر

افتتح صلاح رشوان، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، نادي ذوي الهمم بمركز شباب السلام المطور بمدينة إسنا، على هامش الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الهمم.

وقال رشوان، إن افتتاح النادي حاء بناءا على موافقة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على الطلب المقدم من أحد أعضاء مجلس النواب عن المحافظة بإنشاء نادي خاص لذوي الهمم بإسنا، في إطار الدور الذي تقوم به الدولة تجاه هي الفئة إحدى عناصر النسيج المصري.

ولفت مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، إلى أنه تم تقديم عدد ١٥٠ بطاقة خصم فوري بنكية بداخلها مبلغ 100 جنيهًا مهداة لذوي الهمم، كما قامت مديرية الشباب والرياضة بتقديم مبالغ مالية لأعضاء نادي ذوي الهمم لممارسة الأنشطة بداخله.