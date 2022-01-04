سعد الحريري يعلق على تصريحات نصر الله: التاريخ لن يرحم حزبا يبيع عروبته

علق رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري،على تصريحات الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، والتي عقب فيها الأخير علق على دعوة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز السلطات اللبنانية إلى «إيقاف هيمنة حزب الله الإرهابي على لبنان».

وقال «الحريري» في تغريدات عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء: «إلى السيد حسن نصرالله: إصرارك على استعداء السعودية وقيادتها ضربٌ متواصل من ضروب المغامرة بلبنان ودوره ومصالح أبنائه. السعودية لا تهدد دولة لبنان بالعاملين فيها والمقيمين بين اهلها منذ عشرات السنين».

وتابع: «السعودية ومعها كل دول الخليج العربي احتضنت اللبنانيين ووفرت لهم فرص العمل ومقومات العيش الكريم. من يهدد اللبنانيين في معيشتهم واستقرارهم وتقدمهم، هو الذي يريد دولة لبنان رهينة دولة إيران وامتداداتها في سوريا والعراق واليمن ولبنان».

وأضاف: «أعلم أنك لن تتراجع عن أساليب الاستفزاز والشتم لدول الخليج العربي، لكن الكل يعلم أن التاريخ لن يرحم حزباً يبيع عروبته واستقرار وطنه ومصالح أهله لقاء حفنة من الشراكة في حروب المنطقة».

(١/٣) الى السيد حسن نصرالله: اصرارك على استعداء السعودية وقيادتها ضربٌ متواصل من ضروب المغامرة بلبنان ودوره ومصالح ابنائه. السعودية لا تهدد دولة لبنان بالعاملين فيها والمقيمين بين اهلها منذ عشرات السنين. — Saad Hariri (@saadhariri) January 4, 2022

(٢/٣) السعودية ومعها كل دول الخليج العربي احتضنت اللبنانيين ووفرت لهم فرص العمل ومقومات العيش الكريم.

من يهدد اللبنانيين في معيشتهم واستقرارهم وتقدمهم، هو الذي يريد دولة لبنان رهينة دولة ايران وامتداداتها في سوريا والعراق واليمن ولبنان. — Saad Hariri (@saadhariri) January 4, 2022

(٣/٣) اعلم انك لن تتراجع عن اساليب الاستفزاز والشتم لدول الخليج العربي، لكن الكل يعلم ان التاريخ لن يرحم حزباً يبيع عروبته واستقرار وطنه ومصالح اهله لقاء حفنة من الشراكة في حروب المنطقة. — Saad Hariri (@saadhariri) January 4, 2022

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، قد علق على دعوة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز السلطات اللبنانية إلى «إيقاف هيمنة حزب الله الإرهابي على لبنان»، في خطاب متلفز أذيع، أمس الاثنين.