تايلاند تناشد مواطنيها الحصول على جرعة معززة من لقاح كورونا بسبب زيادة إصابات أوميكرون

دعت وزارة الصحة التايلاندية، اليوم الثلاثاء، المواطنين إلى الحصول على جرعات معززة من لقاح كورونا، بعد الإبلاغ عن زيادة حالات الإصابة بمتحور «أوميكرون» خلال فترة الأعياد.

ونقلًا عن وكالة «رويترز» للأنباء، قال مسؤول الصحة سوباكيت سيريلاك، في مؤتمر صحفي، إن بلاده سجلت 2062 حالة إصابة بمتحور «أوميكرون» حتى الآن، مشيرًا إلى تسجيل 1105 إصابات بالمتحور الجديد بين الوافدين الأجانب.

وحذرت السلطات الصحية من خطر تصاعد العدوى بمتحور «أوميكرون» بعد الإجازات، وبحسب البيانات الحكومية، لقحت تايلاند 64.1٪ من 72 مليون شخص في البلاد بجرعتين من لقاح كورونا، بينما قال المسؤولون إن 9.8٪ فقط تلقوا الجرعة المعززة.

وأشارت السلطات الصحية التايلاندية إلى إعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا إلى الاطقم الطبية والعاملين في الخطوط الأمامية والفئات المعرضة للخطر بعد ثلاثة أشهر من موعد الحصول على الجرعة الثالثة.

وسجلت تايلاند حتى الآن 2.2 مليون إصابة بفيروس كورونا، و217 ألفًا و50 حالة وفاة مرتبطة بفيروس «كوفيد – 19».