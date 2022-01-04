وزراء وشخصيات عامة يشاركون في عزاء ابنة نقيب المحامين

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توافدت شخصيات عامة من قانونيين وشخصيات رسمية ووزراء، على عزاء ابنة نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب رجائي عطية، المهندسة هالة رجائي عطية، بمسجد الشرطة بالدراسة، الذي بدأ اليوم عقب صلاة المغرب.

وتقدم الأسرة في تلقي العزاء نقيب المحامين رجائى عطية، بمشاركة مجموعة من المحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة.

ووصل إلى مقر العزاء الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وخالد عبد العال محافظ القاهرة.

كما شارك حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق، حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، أسامة سرايا رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق».

وحضر إلى العزاء: «المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء، المستشار عمر مروان وزير العدل، المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الفقيه الدستوري الدكتور أحمد فتحي سرور، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق».

وتوفيت الأحد الماضي، هالة ابنة نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب رجائي عطية.

وشُيعت ظهر أمس الاثنين، جنازة الفقيدة من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، إلى مثواها الأخير.

وتقدم المشيعون رجائي عطية، وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، وأسرة وأهل الراحلة، إلى جانب عدد من أصدقائها ومحبيها.