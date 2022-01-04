تمديد الحظر المفروض على تصدير بعض منتجات اللحم البقري في الأرجنتين

قررت السلطات الأرجنتينية تمديد الحظر المفروض على سبع قطع مميزة من لحوم الأبقار في الأرجنتين لمدة عامين إضافيين حتى نهاية 2023 بهدف الحد من ارتفاع أسعار اللحوم في السوق المحلية.

كما حظرت الحكومة تصدير الذبائح الكاملة أو أنصاف الذبائح، ضمن فئات أخرى من اللحوم لمدة عامين.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن اللحم البقري الأرجنتيني جزء من الهوية الوطنية للبلاد حيث تنتج الأرجنتين لحوما عالية الجودة من القطعان التي تتغذى على العشب. وتشعر الحكومة بالقلق من الارتفاعات الأخيرة في الأسعار وهو ما يجعل من الصعب على الفئات الفقيرة الحصول على احتياجاتها من اللحوم.

كان الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز قد فرض حظرا مؤقتا على تصدير كل أنواع اللحوم في مايو الماضي. وبعد ذلك بدء تخفيف القيود على الصادرات تدريجيا.

وأشارت بلومبرج إلى أن حظر تصدير اللحوم وفرض قيود على الأسعار فشلا حتى الآن في منع ارتفاع أسعار اللحوم في الأرجنتين حيث زادت الأسعار خلال العام الماضي بنسبة 48% في منطقة بيونس أيرس. وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ارتفع سعر بعض قطع الذبائح بأكثر من 10% شهريا، بحسب البيانات الحكومية.