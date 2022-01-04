انخفاض الرحلات الجوية في يناير بنسبة 32% عن مستويات 2019

ارتفع اجمالي عدد رحلات الطيران التي انطلقت من 873 مطارا على مستوى العالم بنسبة 22% لتصل إلى 17 ألفا و201 رحلة في الثاني من يناير الجاري عن نفس اليوم من عام 2021 ولا يزال العدد منخفضا بنسبة 32% عن مستويات عام 2019، وفقا لموقع "فلايت رادار 24" لرصد رحلات الطيران.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مطار هيثرو في لندن شهد أعلى معدل زيادة سنوية في عدد الرحلات بنسبة 6ر124%، من بين المطارات التي تنطلق منها 80 رحلة أو أكثر.

فيما شهد مطار طوكيو هانيدا الدولي في اليابان أقل انخفاض عن عام 2019 من بين أكبر 30 مطارا بنسبة 4ر6%.