 انخفاض الرحلات الجوية في يناير بنسبة 32% عن مستويات 2019 - بوابة الشروق
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انخفاض الرحلات الجوية في يناير بنسبة 32% عن مستويات 2019

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 4 يناير 2022 - 5:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يناير 2022 - 5:49 م

ارتفع اجمالي عدد رحلات الطيران التي انطلقت من 873 مطارا على مستوى العالم بنسبة 22% لتصل إلى 17 ألفا و201 رحلة في الثاني من يناير الجاري عن نفس اليوم من عام 2021 ولا يزال العدد منخفضا بنسبة 32% عن مستويات عام 2019، وفقا لموقع "فلايت رادار 24" لرصد رحلات الطيران.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مطار هيثرو في لندن شهد أعلى معدل زيادة سنوية في عدد الرحلات بنسبة 6ر124%، من بين المطارات التي تنطلق منها 80 رحلة أو أكثر.

فيما شهد مطار طوكيو هانيدا الدولي في اليابان أقل انخفاض عن عام 2019 من بين أكبر 30 مطارا بنسبة 4ر6%.

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