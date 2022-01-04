المنيا تشارك في مسابقة «أنا قادر بشكل مختلف» لذوي الاحتياجات الخاصة

يشارك فريق من أبناء المنيا، بمسابقة «أنا قادر بشكل مختلف» لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو الفريق المصنف أول محافظة وثاني جمهورية، وفق ما أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والذي أكد أن مشاركة الفريق تأتي في إطار اهتمام الدولة بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي ضوء الرعاية والاهتمام الكبير على كل المستويات بشريحة ذوي الإعاقة، من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

فيما استضاف أحمد راشد مهدي، رئيس مركز ومدينة سمالوط بالمنيا، فريق ذوى الاحتياجات الخاصة «الشروق بسمالوط»، وذلك قبل سفرهم للاشتراك في المسابقة.

وقال رئيس المركز، إن وزارة الشباب والرياضة، أطلقت من خلال الإدارة المركزية لشئون الوزير، مكتب ذوي القدرات والهمم، الفوج الثانى من المهرجان الكشفي الإرشادي في نسخته الرابعة لذوي القدرات والهمم، تحت شعار «أنا قادر بشكل مختلف»، بمشاركة 13 محافظة، بإجمالي 700 شاب وفتاة، وذلك بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية خلال الفترة من 4 :10 يناير الجاري.

وأشار ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن المشاركين يتنافسون في المهرجان الكشفي في مجالات عدة منها؛ النشاط الفني، والنشاط الديني، النشاط الكشفي، النشاط الرياضي، والنشاط الثقافي .

وأوضح رئيس مركز سمالوط، بأن هذا المهرجان يأتي في إطار اهتمام الدولة بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي ضوء الرعاية والاهتمام الكبير على كافة المستويات بشريحة ذوي الإعاقة من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لتوطيد أواصر الصداقة والتعارف بين المشاركين ذوي الاحتياجات الخاصة، ووضع برامج لرفع المستوي لديهم، تنمية مهارات ذوي الإعاقة وزيادة صقلهم، علاوة على تفعيل شارات الهواية والخدمات العامة ورفع المستوى البدني لديهم، بالإضافة إلى تنشئة جيل جديد من القادة وتبادل الخبرات.

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