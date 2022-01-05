انتشال جثة صياد غرق بمركب «الأمير حسن» بالبرلس

أكد محمد شرابي، شيخ صيادي البرلس بمحافظة كفر الشيخ، إن الغطاسين تمكنوا من انتشال جثمان أحمد الحمراوي الصياد الغارق في تصادم مركبي صيد أمس الإثنين، بالقرب من جمصة بنطاق محافظتي دمياط والدقهلية.

وأشار شرابي إلى دفن جثمان الصياد مساء اليوم الثلاثاء، بمقابر عائلته، مضيفًا أنه يتمنى العثور على جثامين باقي الصيادين الغارقين في حادث انفجار مركب الصيد، بمنطقة حجر أبو الروس والتي تبعد عن دمياط 10 ميل تقريبًا.

يذكر أن مركبا غرق أمس الإثنين يسمى "الأمير حسن" أمام سواحل دمياط وعلى متنه ٦ صيادين، وتم خمسة من منهم.