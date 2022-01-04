أعلنت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إصابات متحور "اوميكرون" من فيروس كورونا تشكل الآن 95% من الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة.

وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن إصابات متحور "اوميكرون" شكلت 95.4% من إجمالي إصابات كورونا في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت القناة أن معدل الإصابات بكورونا ارتفع من 8% خلال الأسبوع المنتهي بـ 11 ديسمبر الماضي، ثم 37.9% في الأسبوع المنتهي في 18 ديسمبر، ليصل إلى 95.4% في الأسبوع المنتهي بالأول من يناير الجاري.