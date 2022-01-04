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المغرب يعلن وفاة أول حالة بمتحور أوميكرون

الرباط - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 4 يناير 2022 - 4:17 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يناير 2022 - 4:17 م
أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول حالة وفاة بمتحور"أوميكرون" لفيروس كورونا المستجد، لسيدة تبلغ من العمر 67 سنة.

وقال معاذ المرابط، منسق مركز طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة المغربية، في تصريح صحفي بشأن الحالة الوبائية لجائحة كوفيد -19، إن السيدة المتوفية تلقت فقط جرعتين من اللقاح، والجرعة الثانية تلقتها منذ 9 أشهر، في حين لم تتلق الجرعة الثالثة.

وأشار إلى أن أقسام العناية المركزة يوجد بها 7 مصابين بمتحور"أوميكرون"، وتتراوح أعمارهم ما بين 26 سنة إلى 74 سنة، منهم حالة لسيدة حامل.

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