أكثر من 28 ألف شخص عبروا القنال الإنجليزي إلى المملكة المتحدة في 2021

عبر أكثر من 28 ألفا و300 شخص القنال الإنجليزي إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة في عام 2021، أي ثلاثة أضعاف عدد عام 2020.

وحذر وزراء من استمرار تدفق المهاجرين وتعرض الكثير من الأشخاص للغرق في الممر المائي الضيق بين فرنسا وبريطانيا إذا واصلت الحكومة "سياستها الخطيرة والقاسية"، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وجاء الرقم القياسي في العام الماضي بزيادة قدرها حوالي 20 ألف شخص عن عام 2020، على الرغم من ملايين الدولارات التي وعدت بها السلطات الفرنسية لمعالجة هذه القضية.

كما شهدت الأشهر الـ 12 الماضية قيام مهربي البشر بحشر المزيد من الأشخاص على متن زوارق أكبر وأكبر، وأحيانا مع عواقب مميتة.

وبلغ عدد المهاجرين ذروته في تشرين الثاني/نوفمبر عندما وصل ما لا يقل عن 6869 شخصا إلى المملكة المتحدة على الرغم من انخفاض درجات الحرارة.

وفي الفترة بين 10 و16 تشرين الثاني/نوفمبر، قام أكثر من 3100 شخص بالعبور المحفوف بالمخاطر، وهو أكبر عبور في أي أسبوع في الأزمة الحالية.

كما شهد الشهر نفسه رقما قياسيا جديدا ليوم واحد، حيث وصل 1185 شخصا إلى الشواطئ البريطانية على متن 33 قاربا في 11 تشرين الثاني/نوفمبر.