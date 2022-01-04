قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الشبورة الكثيفة دائمًا ما تكون في مقدمة التحذيرات التي تصدرها الهيئة فيما يخص الظواهر المناخية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنّ الشبورة الكثيفة تصل في بعض الأحيان إلى حد الضباب، وتكون خطورتها في بعض الأحيان أشد من الأمطار الغزيرة.

وتابع: "رغم أن الأمطار الغزيرة ينجم عنها حالات صعق كهربائي، لكن خطورة الضباب والشبورة والكثيفة تكون أكبر بكثير لأنّها تمتد لمسافات طويلة على الطرق السريعة وتمتد أيضًا لعدة ساعات".

وأكّد أن البلاد تشهد حاليًّا حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، لكنه نبّه بأن من علامات الاستقرار الشديد لحالة الطقس في فصل الشتاء هي الشبورة المائية التي تكون كثيفة لا سيّما من الرابعة فجرًا إلى الثامنة صباحًا.

وأفاد بأنّ هذه الفترة تكون الأقل رؤية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وتصل الرؤية على بعضها لأقل من 500 متر.

وكان الطريق الدائري "بنها- شبرا الحر" قد شهد وقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات بسبب الشبورة الكثيفة وانعدام الرؤية أمام السائقين مما أسفر عن إصابة 15 شخصًا، أثر وقوع الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتلقّى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من اللواء أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، يفيد بتلقي غرفة عمليات إدارة مرور القليوبية بلاغاً بوقوع حادثى تصادم على الطريق الدائري الجديد وطريق بنها- شبرا الحر بسبب الشبورة الكثيفة حيث وقع تصادم لأكثر من سيارة على تلك الطرق وادى إلى إصابة 15 شخصا.