كندا تسجل 31 ألفا و879 إصابة جديدة بكورونا و28 حالة وفاة

سجلت كندا 31 ألفا و879 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 28 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليونين و260 ألفا و888 إصابة، والوفيات إلى 30 ألفا و429 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم أنه تم إعطاء 68 مليونا و764 ألفا و926 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.