قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن هناك خبرة كبيرة تشكلت للتعامل مع فيروس كورونا وكل متحوراته.

وأضاف خلال مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج "آخر النهار" الذي يُقدمه الإعلامي تامر أمين عبر شاشة "النهار"، مساء الثلاثاء، أن حالة من التهاون في التعامل مع كورونا خلال الفترات الماضية، معقّبًا: "نشكر المتحور الجديد (أوميكرون) الذي دفع (المواطنين) للحذر للمواطنين من جديد".

ورأى حسني أنّ الأمر لا يتطلب رعبًا أو قلقًا لكن ما يلزم هو الحذر والاهتمام في التعامل مع الوباء، وضرورة معاودة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أنّه عند حدوث تحور جديد للفيروس، فإنّ الاهتمام يكون بخمسة عناصر، هي سرعة الانتشار وشدة المرض ومدى دقة الوسائل التشخيصية وفاعلية اللقاحات وجدوى بروتوكولات العلاج.

ولفت إلى أوميكرون هو أسرع المتحورات انتشارًا، لكّنه أقل متحور في شدة الإصابة، وأقل متحور يصيب الجهاز التنفسي، مؤكّدًا أن أغلب الحالات التي رُصدت حول العالم لم تتطلب دخول المستشفى من الأساس.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، كشفت منظمة الصحة العالمية، عن معلومات جديدة، بشأن المتحور "أوميكرون"، حيث قال مدير إدارة الحوادث في المنظمة عبدي محمود، إن مزيدا من الأدلة تظهر أن "أوميكرون" يصيب الجهاز التنفسي العلوي، لكنه يسبب أعراضا أخف من المتحورات السابقة.

وردا على سؤال حول ما إذا كان أوميكرون سيحتاج إلى لقاح خاص، أوضح محمود أنه "من السابق لأوانه تحديد ذلك"، لكنه أكد أن هذا القرار يحتاج إلى تنسيق عالمي ولا يجب أن يتخذه القطاع التجاري وحده.