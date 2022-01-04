 منافس الفراعنة.. ضربة موجعة لنيجيريا قبل أمم أفريقيا - بوابة الشروق
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منافس الفراعنة.. ضربة موجعة لنيجيريا قبل أمم أفريقيا

زيـاد الميـرغني
نشر في: الثلاثاء 4 يناير 2022 - 10:27 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يناير 2022 - 10:27 م

تعرض منتخب نيجيريا منافس مصر في كأس االأمم الإفريقية، لضربة موجعة قبل مواجهة الفراعنة في (كان 2022).

وأشارت تقارير صحفية إلى أن مدافع المنتخب النيجيري شيدوزي أوازيم، يواجه صعوبة في اللحاق بمواجهة مصر، ببطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

ويواجه المنتخب النيجيري نظيره المصري ضمن الجولة الأولى من المجموعة الرابطة ببطولة كأس أمم إفريقيا، التي ستنطلق يوم 9 يناير الجاري في الكاميرون، على أن تُلعب تلك المباراة فى 11 من الشهر ذاته.

ويعاني لاعب ألانيا سبور، من إصابة في أوتار الركبة، حتى الآن رغم انضمامه للقائمة.


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