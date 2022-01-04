أحمد عمر هاشم عن فتاة الغربية «المنتحرِة»: ما حدث معها افتراء وبهتان

قال الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، معلّقًا على واقعة ابتزاز طالبة ما دفعها للتخلص من حياتها بمحافظة الغربية، إنّ ما حدث معها افتراء وبهتان.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، مساء الاثنين، أنّ هذا يبوأ بإثم كبير، ولا يصح أن يكون في المجتمع أمثال هؤلاء الراغبين في ضرب الأخلاق.

وأوضح أنّه كان يجب على أسرة الفتاة التحقق من الأمر من كونه ادعاء أم أنه حقيقة ولا يتعجلوا الأمور قبل تبينها، مشيرًا إلى أن موقف هذا الشاب يجب أن يكون أمام القضاء لأنه لا يصح أن يرمي أحد غيره بفسق وفجور وبهتان.