السلطات الألمانية تحذر مناوئين لإجراءات كورونا عقب مظاهرات لعشرات الآلاف

حذرت السلطات في ولاية بادن-فورتمبرج الألمانية من الخروج في مظاهرات لم يتم إخطار السلطات بها مسبقا، وذلك عقب مشاركة نحو 50 ألف شخص في مظاهرات بأنحاء متفرقة من الولاية أمس الاثنين احتجاجا على إجراءات مكافحة جائحة كورونا.

وحدّث وزير داخلية الولاية توماس شتروبل اليوم الثلاثاء تقدير لعدد الأشخاص الذين شاركوا في المظاهرات بعد أن أصدرت السلطات رقما أقل بكثير في الليلة السابقة.

وقال شتروبل في تصريحات لشبكة "إيه أر دي" الألمانية الإعلامية إنه تم نشر أكثر من 2500 شرطي في أنحاء الولاية لمتابعة 170 احتجاجا، وأضاف: "المظاهرات صارت ظاهرة كبيرة للغاية الآن"، مشيرا إلى أنه سيُجرى فرض غرامات على من يُقبض عليهم وهم ينتهكون قواعد التجمعات الكبيرة، وقال: "سيادة القانون ما زالت سارية .. كل من ينظم شيئا مثل هذا يعرض نفسه للعقاب"، مؤكدا أن المتطرفين يُجرى مراقبتهم عن كثب.

كما شارك عشرات الآلاف في ولايات أخرى مساء الاثنين في مظاهرات ضد إجراءات كورونا وخطط الحكومة للتطعيمات الإجبارية.

وفي ولاية ميكلنبورج-فوربومرن في شمال شرق ألمانيا، والتي كانت نقطة محورية للمظاهرات خلال الأسابيع الماضية، قالت الشرطة إن حوالي 12 ألف شخص شاركوا في احتجاجات.

وقالت الشرطة في ولاية تورينجن إنها رصدت خروج نحو 17 ألف شخص في مظاهرات. كما احتج حوالي 10 آلاف شخص في ولاية بافاريا، وتجمهر حوالي 2500 شخص في مدينة ماجدبورج بولاية سكسونيا-أنهالت. واندلعت أعمال العنف في بعض الأحيان في كل من ماجدبورج واحتجاجات في ولاية سكسونيا الواقعة شرقي البلاد.