استطلاع: الأمريكيون يتوقعون تكرار سيناريو عنف 6 يناير مستقبلا

أظهر استطلاع حديث للرأي أن غالبية الأمريكيين يتوقعون حدوث أعمال عنف مصاحبة لنتائج الانتخابات الرئاسية المستقبلية في الولايات المتحدة.

وأشار الاستطلاع - الذي أجرته شبكة (سي.بي.إس.) الأمريكية - إلى أن 62% من المشاركين بالرأي توقعوا أن يتسبب الطرف الخاسر في الانتخابات الرئاسية المستقبلية في حوادث عنف، بينما رأى 38% منهم أنه سيكون هناك إقرار سلمي بالهزيمة من قبل المرشح الخاسر.

يأتي هذا بعد نحو عام من أحداث الشغب التي وقعت في يوم 6 يناير الماضي حول مقر الكونجرس الأمريكي " الكابيتول" وداخله، وهو توجه دفع العديد من المراقبين إلى الاعتقاد بإمكانية تحوله إلى مسار طبيعي في المستقبل.

وبين الاستطلاع أن أكثر من ثلثي الأمريكيين المشاركين اعتبروا أن أحداث 6 يناير الماضي ليس حادثا منفردا، ويعتقدون أنه كان أسوأ يوم مر على الديمقراطية الأمريكية في التاريخ الحديث.