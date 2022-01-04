 استطلاع: الأمريكيون يتوقعون تكرار سيناريو عنف 6 يناير مستقبلا - بوابة الشروق
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استطلاع: الأمريكيون يتوقعون تكرار سيناريو عنف 6 يناير مستقبلا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 4 يناير 2022 - 8:50 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يناير 2022 - 8:50 ص

أظهر استطلاع حديث للرأي أن غالبية الأمريكيين يتوقعون حدوث أعمال عنف مصاحبة لنتائج الانتخابات الرئاسية المستقبلية في الولايات المتحدة.
وأشار الاستطلاع - الذي أجرته شبكة (سي.بي.إس.) الأمريكية - إلى أن 62% من المشاركين بالرأي توقعوا أن يتسبب الطرف الخاسر في الانتخابات الرئاسية المستقبلية في حوادث عنف، بينما رأى 38% منهم أنه سيكون هناك إقرار سلمي بالهزيمة من قبل المرشح الخاسر.
يأتي هذا بعد نحو عام من أحداث الشغب التي وقعت في يوم 6 يناير الماضي حول مقر الكونجرس الأمريكي " الكابيتول" وداخله، وهو توجه دفع العديد من المراقبين إلى الاعتقاد بإمكانية تحوله إلى مسار طبيعي في المستقبل.
وبين الاستطلاع أن أكثر من ثلثي الأمريكيين المشاركين اعتبروا أن أحداث 6 يناير الماضي ليس حادثا منفردا، ويعتقدون أنه كان أسوأ يوم مر على الديمقراطية الأمريكية في التاريخ الحديث.


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