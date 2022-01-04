رئيس زيمبابوي: استمرار إغلاق المدارس في البلاد بسبب كورونا

أرجأ رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا، إعادة فتح المدارس إلى أجل غير مسمي، بسبب تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا ومتغيراته مثل "أوميكرون".

ونقلت صحيفة "صنداي تايمز" الزيمبابوية عن منانجاجوا قوله في خطابه بمناسبة العام الجديد إن افتتاح المدارس "سيتأخر حتى إشعار آخر"، وسيسمح بإعادة فتح فصول الامتحانات فقط في 10 يناير الجاري.

وأضاف: "أمتنا في قبضة الموجة الرابعة من أوميكرون، والتي ما زلنا نكافح من أجل السيطرة عليه، باستثناء فصول الامتحان التي تستأنف الدراسة كما أعلنت الوزارة المسؤولة، يتم تأجيل التقويم المدرسي العام بموجب هذا حتى إشعار آخر".

ومن جانبه، قال رئيس جمعية كبار أطباء المستشفيات الدكتور شينجاي نياغوز، للصحيفة، إن إغلاق المدارس، له عواقب وخيمة على تعلم الأطفال كما أن أوميكرون أقل خطورة ولا يوجد دليل على أن المدارس هي محركات انتقال العدوى.