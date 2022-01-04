مصرع عامل وسائق بمجلس مدينة المنيا بسبب تصادم سيارة نقل بعمود إنارة

لقي عامل مصرعه وأصيب سائق بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، إثر وقوع تصادم بين سيارة نقل مخلفات وعامود إنارة بسبب عطل فني في محرك السيارة بسبب مياه الأمطار.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت بلاغاً من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة تقل مخلفات، تابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وعامود إنارة، مما تسبب في مصرع عامل وإصابة سائق.

وبالانتقال والتحري تبين وقوع الحادث على الطريق الدائري أمام كنيسة أباكير بحى غرب المدينة، ومصرع العامل، إسماعيل على محمد بحى جنوب المدينة، وإصابة سائق يدعى، أحمد سعيد، بإصابات بالغة.

وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفي المنيا العام، وتولت النيابة العامة التحقيق.