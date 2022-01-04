استمرار ارتفاع الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا في أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميا، اليوم الثلاثاء، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 3024 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 645 ألفا و226 إصابة، كما سجلت البلاد 51 وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 5781 وفاة.

أما عن الصين، فقد قالت لجنة الصحة الوطنية، إنه تم تسجيل 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا عند 4636 حالة وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /شينخوا/ الصينية.وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الصين منذ بداية الوباء إلى 102 ألف و841 إصابة.

وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 413 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 989 ألفا و556 إصابة، كما سجلت البلاد 311 حالة وفاة في آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 961 الفا و806 حالات ، وفقا لموقع إنفورما الكازاخي.

وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 1918 حالة إصابة جديدة بكوفيد و53 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 747 ألفا و731 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 31 ألفا و80 حالة حتى الآن.

وفي أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1746 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و135 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و678 ألفا و88 والوفيات إلى 96 ألفا و436 حالة فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 3 ملايين و483 ألفا و354 حالة منذ بداية الجائحة على مستوى البلاد.

وفي قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 52 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 184 ألفا و879 حالة إصابة بينما سجلت البلاد حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 2807 حالات.

وفي أوزبكستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 89 إصابة جديدة بكوفيد-19 في آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 199 ألفا و271 حالة، بإجمالي وفيات 1485 بينما سجلت في الوقت نفسه 957 مريضا بكوفيد تماثلوا للشفاء التام في الفترة نفسها، مما رفع إجمالي المتعافين إلى 197 ألفا و444.

وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 488 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية كما سجلت حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 2059 وفاة بينما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 391 ألفا و622 إصابة.

وفي تايلاند أعلنت وزارة الصحة العامة، تسجيل 3091 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بكورونا إلى 21 ألفا و750 وفاة.. حسبما ذكرت صحيفة /بانكوك بوست/ التايلاندية.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليونين و235 ألفا و176 إصابة.

وفي جورجيا، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 3590 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 942 ألفا و173 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 67 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 14 ألفا و 9 وفيات، وفقا لوكالة إنتر برس نيوز.

وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 345 ألفا و126 إصابة، بحسب وكالة أرمن بريس.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 3 حالات وفاة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 7 آلاف و986 حالة.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 2842 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال نور هشام عبد الله مدير عام الصحة الماليزية، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد ارتفع إلى مليونين و769 ألفا و886 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة، حسبما ذكرت صحيفة /فري مالاي توداي الماليزية/.

وفي تايوان، أعلن مركز قيادة إدارة أزمة فيروس كورونا، اليوم، تسجيل 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا 30 حالة منها واردة من الخارج ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 17 ألفا و129 إصابة، فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة على مدار أمس، ليستقر عدد إجمالي الوفيات حتى اليوم عند 850 وفاة.. حسبما ذكر موقع تايوان نيوز التايواني.

وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5434 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليونين و861 ألفا و119 حالة.

وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت صحيفة فيلبين ستار الفلبينية- بأنه تم تسجيل 18 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 51 ألفا و604 حالات.

وفي إستونيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1496 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 244 ألفا و732 حالة والوفيات إلى 1940 حالة.

وفي كمبوديا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 120 ألفا و526 حالة والوفيات إلى 3015 .

وفي سلوفينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3393 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 467 ألفا و565 حالة والوفيات إلى 5614 حالة .

وفي ليتوانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2278 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 526 ألفا و400 حالة والوفيات إلى 7462 حالة .

وأعلنت وزارة الصحة النيوزيلندية أنه تم تسجيل 59 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 14 ألفا و365 حالة.

كما بلغ إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس 51 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 13 ألفا و171 حالة.

وفي باكستان، سجلت السلطات الصحية 630 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي المصابين إلى مليون و297 ألفا و865 مصابا، فيما يبلغ تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة 28 ألفا و945 حالة وفاة.

وفي المكسيك، سجلت السلطات الصحية 2877 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، و37 حالة وفاة.

وبذلك تصل أحدث حصيلة لإصابات كوفيد-19 في المكسيك إلى 3993464 حالة، وتبلغ الوفيات 299581 حالة.

وفي أستراليا، سجلت السلطات الصحية رقما قياسيا جديدا في حالات الإصابة بالفيروس بلغ 47 ألفا و202 حالة خلال ال24 ساعة الماضية، فضلا عن 4 حالات وفاة. وبذلك تبلغ حصيلة الإصابات بكوفيد-19 في أستراليا 547 ألفا و160 حالة، والوفيات 2270 حالة.

وفي التشيك، سجلت وزارة الصحة رقما قياسيا في عدد حالات الإصابة بالفيروس بلغ 9333 حالة، إضافة إلى 25 حالة وفاة.

وقالت إن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في التشيك وصل الآن إلى 2493145 حالة، وبلغت الوفيات 36 ألفا و326 حالة.

وفي لاوس، سجلت فرقة العمل الوطنية للوقاية من كوفيد-19 ومكافحته 519 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، و12 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في لاوس يرتفع بذلك إلى 113 ألفا و951 حالة، فضلا عن 403 حالات وفاة، بحسب صحيفة /ذا لواتيات تايمز/ المحلية.

وفي المجر، سجلت السلطات الصحية 2429 حالة إصابة جديدة بالفيروس، و83 حالة وفاة.

وقالت إن حصيلة الإصابات بكوفيد-19 في المجر وصلت الآن إلى 1264709 حالات، ويبلغ إجمالي حالات الوفاة 39517 حالة.

وفي سلوفاكيا، أفاد المركز الوطني للمعلومات الصحية بتسجيل 3579 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، بالإضافة إلى 48 حالة وفاة.

وذكر المركز أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في سلوفاكيا منذ بدء الجائحة وصل بعد أحدث حصيلة إلى 849 ألفا و516 حالة، وبلغ عدد الوفيات حتى الآن 16 ألفا و788 حالة، بحسب صحيفة /ذا سلوفاك سبكتاتور/.

وفي النمسا، سجلت وزارة الصحة 5496 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية، و25 حالة وفاة.

ووصلت حصيلة إصابات كوفيد-19 في النمسا حتى الآن إلى 1294325 حالة، بينما بلغت الوفيات 13784 حالة.

وفي بولندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 11 ألفا و670 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال ال24 ساعة الماضية، و433 حالة وفاة.

وقالت الوزارة إن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس وصل حتى الآن إلى 4145518 حالة، بينما تبلغ الوفيات 98 ألفا و34 حالة.

وفي زامبيا، سجلت السلطات الصحية 4258 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، و9 حالات وفاة.

وأشارت إلى أن إجمالي حالات الإصابة في زامبيا قد وصل بذلك إلى 265479 حالة، وبلغت الوفيات 3762 حالة.

وفي فنلندا، سجلت وزارة الصحة 5492 حالة إصابة جديدة، فضلا عن 7 حالات وفاة.

ووصلت أحدث حصيلة للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في فنلندا إلى 282831 حالة، بينما بلغت الوفيات 1599 حالة.

وفي غانا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1320 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 146 ألفا و119 حالة والوفيات إلى 1306 حالات.

وفي اليابان، سجلت السلطات الصحية 783 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي حالات الإصابة مليونا و735 ألفا و591 إصابة فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة ليبلغ تراكمي حالات الوفيات 18 ألفا و 396 حالة وفاة.

وفي بلجيكا، سجلت السلطات الصحية 8329 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي حالات الإصابة مليونين و 133 ألفا و284 حالة إصابة فيما تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة ليبلغ تراكمي حالات الوفيات 28 ألفا و385 حالة وفاة.

وفي سورينام، سجلت السلطات الصحية 745 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي حالات الإصابة 53 ألفا و 640 حالة إصابة دون تسجيل حالة وفاة جديدة ليبلغ تراكمي حالات الوفيات 1190 حالة وفاة.

وفي بوليفيا، سجلت السلطات الصحية 7371 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي حالات الإصابة 622 ألفا و 312 حالة إصابة فيما تم تسجيل 30 حالة وفاة جديدة ليبلغ تراكمي حالات الوفيات 19 ألفا و 763 حالة وفاة.

أما في هونج كونج، سجلت السلطات الصحية 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي حالات الإصابة 12 ألفا و 761 حالة إصابة دون تسجيل حالات وفاة جديدة ليبلغ تراكمي حالات الوفيات 213 حالة وفاة.

وفي إسرائيل أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 الاف و644 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك إجمالي الاصابات في البلاد إلى مليون 408 آلاف و869 حالة في حين بلغ إجمالي حالات الوفاة 8247 حالة، وبلغ إجمالي المتعافين مليونا و354 ألفا و849 حالة.