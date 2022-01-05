وزيرة الثقافة ناعية المطرب أحمد الحجار: الموسيقى العربية فقدت نجمًا لامعًا تميز بصوت أصيل

نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، المطرب والملحن الكبير أحمد الحجار شقيق النجم علي الحجار ونجل الموسيقار إبراهيم الحجار الذي غيبه الموت مساء اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 65 عامًا.

وقالت "عبد الدايم" إن الموسيقى العربية فقدت نجمًا لامعًا تميز بصوت أصيل وإحساس مرهف، وإن الراحل صنع أعمالا ساهمت في التعبير عن مشاعر جيل كامل وستبقى خالدة باعتبارها علامات في عالم الطرب الحديث والمعاصر، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه وجمهوره داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يذكر أن أحمد الحجار ينتمي لعائلة فنية فوالده إبراهيم الحجار مطرب وملحن ومعلم لقواعد الغناء والموسيقى وشقيقه النجم علي الحجار، وبدأ مجال الاحتراف وهو طالب في السنة الأولى بمعهد الموسيقى العربية، ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء، إلى جانب الحان العديد من الأعمال المسرحية ومقدمات المسلسلات التلفزيونية.