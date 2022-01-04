وزيرة الثقافة تعلن زيادة أيام معرض القاهرة للكتاب

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اليوم /الثلاثاء/ زيادة أيام فعاليات الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب والتي تنطلق اعتباراً من 26 يناير الجاري، لتستمر حتى 7 فبراير، بدلا من 6 فبراير، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.

وأضافت عبد الدايم - عقب اجتماعها مع اللجنة العليا للمعرض برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي - إن الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تعود إلى موعدها الأصلي نهاية شهر يناير من كل عام، بعد أن أقيمت الدورة الماضية بشكل استثنائي خلال شهر يونيو 2021 بسبب جائحة كورونا، مؤكدة أن هذه الدورة سوف تشهد زيادة عدد أيام المعرض لتصل إلى 13 يوماً متتالية لإتاحة الفرصة للجمهور لزيارة المعرض وكإجراء يأتي ضمن خطوات دعم صناعة الكتاب والنشر.

يذكر أن الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحمل شعار "هوية مصر"، وتحل عليها دولة اليونان كضيف شرف، وتم اختيار الكاتبين الراحلين يحيى حقي وعبد التواب يوسف كشخصية المعرض هذا العام.