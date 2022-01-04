عبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن استمرار مخاوفه إزاء انتشار متحور أوميكرون، قائلاً إن "هذه لحظة اتخاذ أقصى درجات الحذر".

وأضاف جونسون، في خطاب له اليوم الثلاثاء، حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها الإنجليزية، أنه مع إجراءات الخطة (ب) "لدينا فرصة للخروج من موجة أوميكرون دون إغلاق هذا البلد مرة أخرى".

وتابع جونسون أن موجة كورونا في المملكة المتحدة حالياً تختلف عما كانت عليه الموجات السابقة "بسبب برنامج التطعيم"، مشيراً إلى أن المملكة المتحدة لديها الآن "مستوى أكبر من الحماية".

وأكد رئيس الورزاء البريطاني أنه على الرغم من إمكانية إيجاد طريقة للتعايش مع فيروس كورونا، إلا أن الأسابيع المقبلة "ستكون صعبة"، منبها إلى إمكانية توقف بعض الخدمات.

وأشار إلى أن الحكومة البريطانية وفرت 100 ألف عامل للمساعدة بشأن إمدادات الغذاء والنقل.. وشدد على أنه جرى إرسال طلبات للمدرسين المتقاعدين للعودة إلى المهنة وتم شراء المزيد من الأدوية المضادة للفيروسات لكل شخص "أكثر من أي شخص آخر في أوروبا"، على حد تعبيره.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني أن البلاد "تحشد المتطوعين" في هذا الصدد، منوها بأنه سيوصي مجلس الوزراء في لندن غداً بأن تواصل البلاد إجراءات "الخطة ب" التي تشمل ارتداء الأقنعة والعمل من المنزل حيثما أمكن ذلك واستخدام جوازات سفر اللقاح لدخول بعض الأماكن.

وطالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، المواطنين بالإقبال على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن "حوالي 90% من مصابي كورونا المتواجدين في العناية المركزة لم يتلقوا جرعة معززة من اللقاحات وأن 60% لم يتلقوا أي جرعة على الإطلاق".

ولفت جونسون إلى أن الحكومة البريطانية بمجرد أن رأت ظهور متحور "أوميكرون" علمت أنه "من المحتمل أن يمثل مشكلة" وقد قدمت لذلك الخطة (ب) ف أوائل ديسمبر الماضي.

وحث رئيس الوزراء البريطاني على ضرورة الاستمرار في "اتباع الإرشادات"، قائلاً إن الحكومة "ستواصل مراقبة" التطورات.