المبعوثة الأممية لليبيا تبحث مع القوى الوطنية مقترحاتها لإجراء الانتخابات

قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، اليوم الثلاثاء، إنها بحثت مع ممثلي القوى الوطنية الليبية مقترحاتهم لإجراء الانتخابات.

وأضافت في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بوقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء: «في إطار مشاوراتي المستمرة مع الفاعلين السياسيين الليبيين، التقيتُ أمس بصحبة الأمين العام المساعد، القائم بأعمال رئيس البعثة، اريزدون زينينغا، بممثلي القوى الوطنية من أجل التغيير وذلك في مقر البعثة».

وتابعت: «وفي الاجتماع استعرضوا مقترحهم حول اجراء الانتخابات بطريقة تسلسلية مع البدء بالانتخابات النيابية، وبدورنا جددنا التأكيد على الحاجة إلى مواصلة المضي قُدمًا للأمام وتحقيق تطلعات 2.8 مليون مواطن ليبي تسجلوا للتصويت».

وكان متظاهرون نظموا وقفة خلال جلسة البرلمان الاثنين، للمطالبة بإجراء الانتخابات وفق جدول زمني يبدأ بإعلان قائمة مرشحي انتخابات الرئاسة في الخامس من يناير الجاري دون إقصاء لأحد مهما كانت الدواعي، ثم الإفصاح عن قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية في العاشر من يناير، وبعدها إجراء الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة في الرابع والعشرين من الشهر نفسه، وأخيرا عقد الانتخابات النيابية والجولة الثانية من انتخابات الرئاسة في الثاني من مارس المقبل.

وقالوا إن الشعب الليبي يطالب بأن تؤدى الأمانات إلى أهلها، ويعود إليه حق اختيار السلطة التنفيذية والتشريعية عبر صندوق الانتخابات.