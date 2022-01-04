مباحث الفيوم تكشف غموض العثور على جثة طفل

تمكنت مباحث الفيوم من كشف غموض العثور علي جثة طفل ملقاة داخل أحد المساكن بقرية حنا حبيب التابعة لمركز يوسف الصديق، حيث تم إلقاء القبض علي المتهم وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم قد تلقي إخطارا من العميد إسلام لطيف مأمور مركز الشواشنة يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية حنا حبيب التابعة لمركز يوسف الصديق يفيد العثور على جثة الطفل سالم أبو العلا ١٢ عام ملقاة في مبنى تحت الإنشاء بمساكن الخريجين بالقرية.

تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء ياسر صلاح مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، والعميد مصطفى حسن رئيس فرع البحث الجنائى غرب الفيوم، وبرئاسة المقدم عبد الله عثمان رئيس مباحث مركز الشواشنة بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالفيوم، وتبين أن المتهم يدعى "هشام ممدوح 16 سنة سائق توك توك"، ومقيم قرية حنا حبيب وذلك بعد قيامه باستدراج المجني عليه ومحاولته التعدي عليه جنسيا، وعندما قاومه المجني عليه قام المتهم بضربه بحجر «بلوك» فوق رأسه حتى سقط قتيلا في الحال.

وكشفت التحريات أن المتهم هو من قام بإبلاغ الأهالي عن العثور على جثة الطفل في محاولة منه لإبعاد التهم الجنائية عنه وبتضييق الخناق على المتهم اعترف أمام المباحث والنيابة العامة بارتكابه الجريمة.



تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتى قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.