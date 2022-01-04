استشارى طب نفسي: الإحباط الناتج عن الابتزاز الجنسي يدفع الضحية لقتل أسرتها

أكدت الدكتورة منال عمر استشاري الطب النفسي، أن التأثير النفسي على الحالات التي تتعرض للابتزاز الجنسي مثل الفتاة بسنت (طالبة الغربية) التى تعرضت لابتزاز ونسب صور مفبركة، خطير للغاية ويقود للانتحار وبخاصة في حالة تصديق الأسر الوقائع المفبركة التي تصيب الحالة باليأس الشديد.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، على شاشة "القاهرة والناس"، مساء الاثنين، إنّ الحل الأمثل لاحتواء الحالات التي تتعرض للابتزاز الجنسي هو احتواء الفتاة ودعمها أمام هذه الصور أو الفيديوهات المفبركة.

وأضافت: "يجب حماية الشخص المتعرض للابتزاز الجنسي من اليأس والعجز".

وأشارت إلى أنّ الضغط العصبي الشديد قد يدفع ضحية الابتزاز إلى الاكتئاب وانهاء حياته، موضحة أنه كلما كان عدد من عرفوا بالواقعة الملفقة قليلًا يكون واقع الصدمة أخف وطأة، وقد يدفع الإحباط الناتج عن الابتزاز الضحية لقتل أسرتها.