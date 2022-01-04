تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي جهود الحملة القومية لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت يوم 16 نوفمبر 2021 حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي بجميع محافظات الجمهورية.

وأشار التقرير، إلى إعطاء أكثر من 6.5 مليون جرعة لقاحات على النحو التالي: 3 ملايين و356 ألفا و290 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، 3 ملايين و197 ألفا و663 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع.

‏وأضاف رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تنفذ حملات التحصين أربع مرات على مدار العام بهدف وقاية الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة بالإضافة إلى القوافل البيطرية التي تجوب كل محافظات الجمهورية.