تشميع 3 سناتر للدروس الخصوصية في بورسعيد

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شنت الأجهزة التنفيذية بحي الشرق بمحافظه بورسعيد، حملة على سناتر الدروس الخصوصية، أسفرت عن غلق وتشميع 3 سناتر، وذلك بمناطق متفرقة بنطاق حي الشرق.

وتم التحفظ على أجهزة الكمبيوتر وماكينات التصوير الخاصة بتلك السناتر، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وقال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، في بيان إعلامي، إن حملات رصد وغلق سناتر الدروس الخصوصية مستمرّة.

ووجه أولياء الأمور والطلاب بضرورة دعم جهود الأجهزة التنفيذية، وعدم الاعتماد على الدروس الخصوصية، بل الاعتماد على الذات والتحصيل الدراسي من خلال المدرسة والوسائل التعليمية الإلكترونية الحديثة، والتي تساهم في تزويد الطلاب بالمهارات المختلفة.