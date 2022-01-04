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ناقش مجلس النواب اليوم، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.

ووافق مجلس النواب، على مشروع القانون من حيث المبدأ.

وترصد «الشروق» في نقاط أبرز ما يتضمنه القانون:

1.اللامركزية:

يستهدف التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية.

2.إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية:

بهدف التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة.

3.النهج التشاركى فى عملية التخطيط:

(الحكومة - القطاع الخاص - المجتمع المدنى).

4.تشجيع مشاركة القطاع الخاص:

في مشروعات التنمية.

5.منظومة متابعة الأداء الحكومى "أداء":

وهى منظومة إلكترونية مبنية على منهجية خطة البرامج والأداء.

6.إشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة:

عبر إصدار وزارة "التخطيط والتنمية الاقتصادية" دليل المواطن لخطة التنمية المستدامة فى كل محافظة.

7.رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن:

لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة استخدام كافة موارد الدولة ومعدلات النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم يا الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعيًا وجغرافيًا، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.