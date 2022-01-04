إصابة الرئيس الموريتاني بفيروس كورونا المستجد

أعلنت الرئاسة الموريتانية أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الرئاسة - في بيان مقتضب اليوم - إن الرئيس أجرى الفحوصات بعد إصابته بزكام، مشيرة إلى أن لديه أعراضا خفيفة.

وكان الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، قد تلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا، في شهر أبريل الماضي.

وتجتاح موريتانيا، موجة جديدة، من فيروس كورونا المستجد، فقد تضاعفت الإصابات بالفيروس خلال الأيام الأخيرة، وسبق أن أعلن وزير الصحة سيدي ولد الزحاف أن موريتانيا سجلت عدة حالات من متحور أوميكرون.

وسجلت موريتانيا مساء الاثنين 490 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سابقة هي الأولى من نوعها منذ ظهور الوباء، ووصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 42 ألفا و672 حالة، بينها 39 ألفا و326 حالة تعافي و872 وفاة.