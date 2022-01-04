5 قتلى و9 مفقودين جراء انهيار أرضي جنوب غربي الصين

لقى 5 أشخاص حتفهم، فيما لا يزال 9 آخرون في عداد المفقودين، بعدما وقع انهيار أرضي بموقع بناء في مدينة بيجيه بمقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن السلطات المحلية القول، اليوم الثلاثاء، إن الانهيار الأرضي وقع الليلة الماضية.

وأضافت المصادر أنه حتى الساعة 7 من صباح اليوم، تم العثور على 8 أشخاص، حيث تم نقل 3 منهم إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج وهم في حالة مستقرة، بينما تأكدت وفاة خمسة آخرين.

وهرع أكثر من 720 من عاملي إدارات الطوارئ والإطفاء والأمن العام إلى موقع الحادث للبحث عن المفقودين.