اتحاد العمال: إعانات عاجلة لشهيد العمل والمصابين في حادث شركة النصر بالمحلة

قرر مجلس إدارة النقابة العامة للغزل والنسيج برئاسة عبدالفتاح إبراهيم، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، تقديم الدعم المادي إلى شهيد العمل والمصابين في حادث شركة النصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري المتضريين من انهيار أحد اسقف صالات النسيج أمس الاثنين.



وأوضح أنه جارى التنسيق مع إدارة الشركة واللجنة النقابية لصرف إعانات عاجلة إلى شهيد العمل وكذلك المصابيين.



وقال عبدالفتاح إبراهيم، إن دعم النقابة العامة يأتي في إطار دورها المستمر ليس فقط في توعية عمالها بحقوقهم وواجباتهم، ولكن أيضا في الوقوف بجانبهم وقت المحن والأزمات.