قالت المحامية نهاد أبو القمصان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن نشر فيديو "معلمة الدقهلية" التي ظهرت وهي ترقص على أحد المراكب يعتبر أحد جرائم الإنترنت التي يُعاقب عليها القانون.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" الذي يُقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر شاشة "الحياة"، مساء الثلاثاء، أنّ المعلمة وزملاءها الذين ظهروا في الفيديو يحق لهم التقدم ببلاغ للنيابة العامة للقبض على ناشري الفيديو.

وأشارت إلى أنّ المعلمين الذين ظهروا في الفيديو ليسوا شخصيات عامة ولم يتم الحصول على إذنهم للتصوير.

وتساءلت أبو القمصان، عن سبب تدخل وزارة التربية والتعليم في الأمر وإجرائها تحقيقًا، متابعة: "لو حد من المدرسين دول وقع في النيل أو حصلتله إصابة هل كانت الوزارة هتقول دي إصابة عمل وتتدخل وتمنح تعويضًا بشكل مناسب".

وأشارت إلى أن وزارة التربية والتعليم لا صفة لها للتدخل في الأمر، ولا يحق لها إجراء تحقيق مع هؤلاء المعلمين.

ورأت أبو القمصان، أن وزارة التربية والتعليم مُحتلة منذ فترات طويلة مما أسمتها "تيارات الإسلام السياسي وتحديدًا جماعة الإخوان والسلفيين".

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت قرارًا بإحالة خمسة معلمين بينهم "المعلمة المثالية"، للنيابة الإدارية للتحقيق معهم بعد مشاركتهم في وصلة رقص بلدي على أنغام المهرجانات على مركب نيلي خلال قيام النقابة برحلة لمحافظة القاهرة.