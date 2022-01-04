 المرصد السوري: انفجارات عنيفة في مناطق الميليشيات الإيرانية بريف دير الزور - بوابة الشروق
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المرصد السوري: انفجارات عنيفة في مناطق الميليشيات الإيرانية بريف دير الزور

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 4 يناير 2022 - 5:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يناير 2022 - 5:35 م
أفاد موقع المرصد السوري لحقوق الإنسان، بسماع دوي انفجارات عنيفة في مناطق نفوذ الميليشيات التابعة لإيران بريف دير الزور الشرقي، ضمن منطقة غرب الفرات، ناجمة عن قصف من طائرات مسيّرة مجهولة الهوية حتى اللحظة.

وبحسب المرصد السوري، طال القصف مواقع تتحصن بها ميليشيات موالية لإيران في محيط مزارع «مزار عين علي» الواقع على أطراف مدينة القورية ضمن بادية العشارة ببادية دير الزور الشرقية، وتزامن ذلك مع تحليق لطيران حربي تابع للتحالف الدولي في أجواء المنطقة.

ولم ترد معلومات عن حجم الخسائر حتى اللحظة، ويعد هذا الاستهداف الأول من نوعه خلال العام الجديد 2022.

يذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان أشار، يوم أمس الاثنين، إلى أن الميليشيات الموالية لإيران استنفرت قواتها غرب الفرات خوفًا من عمليات استهداف قد تطال مواقعها.

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