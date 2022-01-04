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أعلن وزير الصحة التايواني تشين شيه تشونج في بيان صحفي أنه تم تسجيل أربع حالات إصابة محلية بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الوزير أن نتيجة إحدى الإصابات الأربع جاءت إيجابية أمس الاثنين، وثبت اليوم الثلاثاء إصابتها بالمتحور أوميكرون.

ولم يتطرق الوزير إلى تفاصيل المتحورات بالنسبة للحالات الثلاث الأخرى.

وقال تشين، إن الضغط تزايدت على جهود مكافحة الوباء بشكل كبير.

وأشار إلى أن الحكومة تعتزم تشديد تدابير مكافحة الفيروس في مدينة تاويوان، حيث يتم إلزام الأشخاص بارتداء الكمامات دون استثناء، ويمكن إزاحتها فقط في الهواء الطلق عند الحاجة لتناول الطعام.

وسجلت تايوان أيضا 30 إصابة واردة من الخارج اليوم الثلاثاء.