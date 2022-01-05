 حملة الصين الصارمة ضد الفساد المالى تسقط أكثر من 20 مسؤولا - بوابة الشروق
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حملة الصين الصارمة ضد الفساد المالى تسقط أكثر من 20 مسؤولا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 4 يناير 2022 - 10:45 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يناير 2022 - 10:45 م
أدت حملة الصين الصارمة ضد الفساد إلى إسقاط أكثر من 20 مسؤولا ماليا مع تكثيف السلطات لعملية التدقيق على النظام المالي للدولة الذي تبلغ قيمته 54 تريليون دولار أمريكي في وقت يشهد حالة من الاضطراب في سوق العقارات.

وتعرض ما لا يقل عن 24 مسؤولا للتحقيق أو لعقوبات منذ 12 أكتوبر عندما أطلقت الصين حملة صارمة ضد الفساد على المستوى الوطني ركزت على المؤسسات المالية والجهات التنظيمية، وفقا لحصيلة لوكالة بلومبرج للأنباء اعتمدت على إعلانات من المفوضية المركزية للتحقق من الانضباط.

وكان المسؤولون يعملون في جهات تنظيمية بارزة مثل بنك الشعب الصيني ومفوضية تنظيم الأوراق المالية الصينية وكذلك بنوك مملوكة للدولة تشمل بنك الصين الصناعي التجاري.

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