جونسون لا يستبعد فرض المزيد من الإجراءات بشأن تكاليف الطاقة

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن حكومته لا تستبعد فرض المزيد من الإجراءات لمعالجة الزيادة في أسعار فواتير الطاقة.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جونسون قوله في مؤتمر صحفي متلفز: "إننا سوف نستمر في الاستماع لرجال العمال والمستهلكين بشأن كيفية التخفيف من تكاليف الطاقة".



وتابع جونسون: "أدرك تماما الصعوبات التي يواجهها المواطنون بسبب الزيادة في أسعار الغاز".



وأضاف: "لا أستبعد فرض المزيد من الإجراءات"، وذلك عند سؤاله بشأن تعهده في عام 2016 بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعني أن المملكة المتحدة ستلغي ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة.



ولكن جونسون، قال أيضا إن إلغاء ضريبة القيمة المضافة من فواتير الطاقة سيكون "وسيلة فظة بعض الشيء. وتكمن الصعوبة في أنه في نهاية المطاف سيتم خفض فواتير الوقود عن كثير من الأشخاص الذين ربما لا يحتاجون إلى الدعم.