 فيديو.. عالم أزهري: ضرب النساء شُرع في حالة النشوز فقط.. ولم يُثبت عن النبي فعل ذلك طيلة حياته - بوابة الشروق
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فيديو.. عالم أزهري: ضرب النساء شُرع في حالة النشوز فقط.. ولم يُثبت عن النبي فعل ذلك طيلة حياته

تعبيرية
تعبيرية

نشر في: الثلاثاء 4 يناير 2022 - 10:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يناير 2022 - 10:37 م

قال الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، إن فهم القرآن الكريم يأتي من التطبيق العملي المأثور في سنة رسول الله.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل صالح ببرنامج «+ 18»، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء، أنه لم يثبت عن النبي أنه ضرب امرأة قط طيلة حياته.

وذكر أن ضرب النساء لم يُشرع كأحد الأدوات التي يلجأ إليها الرجال في أي وقت، ولكنه ذُكر في حالة المرأة الناشز التي تعصي ربها أو زوجها.

وأوضح أن القرآن تصدى لصورة نمطية سلبية كانت متداولة عن المرأة، كما أن الله أنصف النساء بأن أنزل سورة تسمى "النساء" في القرآن.

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